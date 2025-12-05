A importância do suporte familiar após a separação

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Separações são sempre momentos de fragilidade. Elas envolvem sentimentos profundos e muitas vezes exigem um rede de suporte emocional para quem está envolvido nisso. Para isso os familiares têm um papel essencial.

Mas o que fazer quando a família fica contra você? Foi o que aconteceu com a leitora, que encerrou um casamento de 10 anos e sentiu falta do apoio da família. Sem saber como resolver, ela escreveu para Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

A leitora se separou de seu marido depois de 10 anos e não teve o apoio da família. E como é difícil a família apoiar, parece que ela muda de lado, parece que ela acaba apoiando o ex. Porque existe uma mentalidade um tanto traiçoeira de entender que quem casa com você faz um favor. Que você desencalhou, que a outra pessoa deve ser uma santa para aguentar você. É toda uma artilharia de culpa que faz você se sentir menos.

A família deveria realçar o seu valor, estar ao seu lado sobre qualquer situação. Mas ela se apegou ao seu marido de tal forma que não entende o que você sofreu. Ou não respeita a sua decisão. Acha ainda que você está cometendo um erro monstruoso e que vai se arrepender depois.

A família sempre fica contra nesses momentos de separação, dissolução de laços. A nossa família fica contra. E ela não sabe o que acontece entre quatro paredes. Ela só enxerga ou testemunha o que acontece nos almoços do final de semana. Na vida pública.

Ela não teria como advogar essa causa, porque ela só vê e só acompanha a aparência. Não acompanha o dia a dia. Quem diz que aquela figura que parece tão dócil, sociável, enturmada, que vive elogiando o sogro ou a sogra, não humilha, não ofende, não grita, não aterroriza na relação.

E você, sem a família, fica sem uma rede de apoio fundamental para a transição, para não ter recaídas, para fortalecer a sua definição por independência e autonomia, para não se sujeitar a quem não merece você, a quem não deseja você, a quem não cuida de você.

É sempre assim. Ou a família está contra o amor, ou a família está contra a separação. E talvez ela seja mais contra a separação do que no início, com o amor.