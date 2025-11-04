Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Má fase
Opinião

Trauma com o Vitória, trauma da vitória

Se não há pênalti a favor do Inter, o gol é um item raro

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS