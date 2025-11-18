Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Ioiô
Opinião

Sou de uma geração prensada entre dois discos, tirando truques de uma corda

Quem experimentou esse período ficou refém da mágica da brincadeira

