Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Fala machista
Opinião

Que o Inter seja mais mulher 

Eu gostaria mesmo que o time jogasse com a garra da minha mãe

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS