Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Rede estaudal
Opinião

Permitir reprovação em quatro disciplinas é um excesso

A progressão parcial encampada pela Secretaria de Educação admite a repetência em duas áreas de conhecimento e em duas matérias por área

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS