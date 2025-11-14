O que fazer quando o parceiro não muda, mas o amor permanece?

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Divulgação

Leitora queria casar-se e ter filhos, por isso iniciou um relacionamento com alguém que já tinha essa experiência. Acontece que o parceiro não topou repetir a empreitada. Sem esperanças de fazê-lo mudar de ideia, ela encerrou a relação e escreveu ao Carpinejar.

No Desafio Sentimental GZH dessa semana, a leitora se separa porque queria filhos, casa, cachorro e o seu parceiro já tinha filhos, já teve tudo o que ela sonhou na vida e não queria repetir. E ela pensou que por ele ter filhos, por ele ter tido uma família antes, ele seria o tipo ideal para a empreitada, mas não aconteceu... aconteceu o contrário. Ele já se sentiu realizado, não queria mais ampliar a família.

E ela diz algo precioso: minha esperança por ele morreu. A esperança morre, talvez o amor não. Você vê que a outra pessoa não vai mudar, não vai se converter, não vai ceder, não vai se alinhar aos seus objetivos de vida e não tem como seguir a relação.

Nós temos uma crença equivocada de que as pessoas irão mudar de ideia de acordo com a convivência, de acordo com a intimidade. A pessoa começa o relacionamento não querendo filhos. "Mas, quando me conhecer bem vai querer ter". Não vai acontecer.

Você casou ou namorou um tipo de personalidade, já com as suas certezas, já com as suas convicções. Isso não tem como ser negociado durante o processo. É uma angústia, uma forçação, é uma persuasão, é um cansaço. Esperando que tenha uma abertura para a adesão. Que ocorra uma renovação do pacto.

Você precisa namorar ou casar com o que a pessoa tem e oferece naquele momento. Sem futuro, sem a perspectiva de grandes metamorfoses. É aceitar o que o outro pode dar. Não se envolver por promessas.

Você tem dentro de si essa vontade inadiável da gravidez, da gestação, da maternidade. E percebeu que a outra pessoa é cruel. Que ela chegou a dizer: 'que bom que eu não tive filhos com você'. Existe uma crueldade na crítica. É como se tivesse o prazer sádico de arrancar os seus sonhos. É um pesadelo conviver com pessoas desse tipo.