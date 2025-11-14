Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental 
Opinião

O que fazer quando o parceiro não muda, mas o amor permanece?

Leitora sonhava com casamento e filhos; parceiro, por outro lado, não topou

Fabrício Carpinejar

