O capacete do secador de cabelos

Passei a infância testemunhando a minha mãe e a minha irmã de bobes nos cabelos, recurso primitivo dos anos 70 para ajeitar os penteados na véspera das festas.

Demorava para os fios ganharem curvas. A imersão começava no final da manhã, atravessava o almoço e terminava só no Jornal Nacional. Um dia inteiro para se aprontarem.

Elas não podiam atender a campainha.

Gritavam: “não estou em casa”. Os visitantes escutavam os berros, atônitos, na porta, e descobriam da pior forma que não eram bem-vindos.

Munidas de vassouras, viviam nos correndo — os três piás, os três meninos — do camarim improvisado na frente do espelho. Meus irmãos e eu iríamos incomodar, profanar a ordem do pente e da escova no quarto, território sagrado do ritual estético.

Toda arrumação envolvia de quarenta a cinquenta bobes, com grampos cruzados em X para fixar melhor. Uma colossal arquitetura metálica para pôr o prédio capilar de pé.

Eu me lembro claramente do cheiro doce da neblina do laquê, do spray fixador e libertador, representando o fim do processo, o momento do desfile, à semelhança do gelo seco que antecede a entrada de artistas em shows. No caso, assinalava a aparição delas no palco da sala, em busca de ovação, elogios e comentários superlativos sobre o poder da transformação.

Se no lar elas pareciam fazer uma conspiração, no salão de beleza se tornavam astronautas.

Havia o capacete de secador de cabelos, preso a um pedestal, oferecido para permanentes.

As mulheres se alinhavam em cadeiras reclináveis, com os cabelos dentro de enormes redomas, como quem se preparava para uma viagem que nunca decolava.

No início, obcecado por filmes de ficção científica, eu achava que os cabeleireiros estavam roubando o cérebro delas. Ou fritando os miolos. Temia o passeio macabro. Depois, fui entendendo o que significava e empobrecendo minhas fantasias alarmantes.

Elas perdiam a comunicação com o mundo por duas horas. Ninguém ouvia ninguém, pois o ronco grave das máquinas reinava. As conversas viravam mímicas, sorrisos, piscadelas.

Cada cliente ficava em sua bolha de ar quente, numa solidão sem tamanho, motoqueira parada no mesmo lugar, cavaleira com seu elmo, procurando o destino da cabeleira armada.

Às vezes, dava para conferir as fofocas das celebridades ou os desdobramentos de alguma trama da televisão nas revistas Amiga e Manchete, ou olhar o horóscopo, ou se entreter com os enredos água com açúcar das fotonovelas em preto e branco.

Naquele tempo, folheavam-se as páginas ressecadas umedecendo os dedos com saliva — o que apressava a velhice das publicações.