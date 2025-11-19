Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Ladaia?
Opinião

Nada sugeria que o homem em surto oferecia ameaça real aos brigadianos antes de ser morto

Ninguém na cena estava em perigo, a não ser aquele ser adoecido, carente de amparo e acolhimento

Fabrício Carpinejar

