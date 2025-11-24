Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Inter x Santos
Opinião

Mais de 40 mil no Beira-Rio

Que o torcedor entenda a gravidade da situação, o tamanho do buraco, a falência que significaria um descenso para um clube completamente endividado

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS