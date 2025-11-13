Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Tradição
Opinião

Festival do xis

Aquele que come do xis daqui não sai mais do Rio Grande

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS