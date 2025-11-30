Eu te amo, Abel!

Primeira partida será na próxima quarta (3) contra o São Paulo. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Ninguém em sã consciência admitiria se envolver com essa encrenca. Só você. Só o maior técnico colorado, o nosso Abelão, o nosso paizão, o nosso líder, o nosso pé de arruda, o nosso bruxo, o nosso milagreiro.

Você deixa a aposentadoria para salvar o Inter, a duas rodadas do fim do Brasileirão, quando já estamos no Z4, quando já esgotamos qualquer comodidade da esperança, quando não existe gordura ou vantagem, quando a dupla Díaz arrebentou o último nó de sanidade do plantel, quando sucumbimos humilhados por cinco a um perante o Vasco, no massacre em São Januário, na sexta-feira (28).

Sem você, o torcedor não acreditaria mais na ressurreição, na loteria remota de fazer seis pontos contra o São Paulo, fora de casa, e contra o Bragantino, no Beira-Rio. Até porque não são mais os jogos do ano, e sim da década. Caindo, o Inter pode falir.

Mas por você, só por você, colhemos de volta a toalha encardida, arremessada ao chão de nosso desânimo.

Aceitou o convite impossível, inviável, absurdo, para comandar dois mata-matas.

Você não teve medo de manchar sua reputação com um rebaixamento, não foi egoísta, não pensou em si em nenhum instante. Assinou um contrato suicida para nos devolver à vida.

Você, que nos deu o céu, o paraíso, o Mundial de 2006, vem agora nos resgatar do inferno, do nosso mais grave quadro de indulgência mental e indigência psicológica.

Realmente, não precisava disso. Aos 73 anos, gozava, pelo conjunto meritório da obra, de todo o direito de beber seu vinho, de praticar seu piano, de cuidar dos netos, mas sentiu no peito a convocação inadiável de seu exército, de sua torcida.

Largou sua cobertura no Rio de Janeiro para rastejar na trincheira conosco e matear o amargo de nosso desespero.

Fala-se que os homens são capazes de grandes loucuras por amor. Você confirmou a dolorida regra, a doida exceção.

Tem tudo a perder — e nos ganhou novamente pela sua coragem.

Sequer guarda mágoas. Chega a perdoar a ingratidão, a desfeita que sofreu na sua sétima passagem pelo Inter, após ser inexplicavelmente dispensado depois do vice-campeonato brasileiro.

São tantas emoções vividas juntos, tantos detalhes, tantos recortes de jornal, de alegrias extraordinárias: o Gre-Nal do Século, os gols de Nilson a Fernandão, Davi abatendo o Golias do Barcelona, Gabiru herói improvável no lugar de Ronaldinho Gaúcho, as nove vitórias consecutivas em sua mais recente campanha por aqui.

Na próxima quarta-feira (3), sentará na casamata outra vez, diante do São Paulo, o clube que você superou historicamente para nossa primeira Libertadores. Se antes, sobre o gigante paulista, conquistou a América, terá nesse momento o papel de defender o nosso tamanho.

Rafael Sóbis, seu atacante naqueles confrontos épicos, comentou nas redes sociais:

“Quando toca no coração, a gente não consegue dizer não”.

Deu boa sorte a você, chamando-o carinhosamente de “veião” — e você logo respondeu:

“É o Inter! Conto contigo, garoto!”.