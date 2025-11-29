Como melhorar a comunicação no relacionamento e evitar que discussões virem ameaças?

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

As brigas não cessam, as discussões são frequentes e o relacionamento parece estar se desfazendo. Mesmo amando muito seu parceiro, leitora conta que ele se sente rejeitado em razão tanto conflito. Até já ameaçou terminar a relação. Sem saber como resolver, ela escreveu para Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora diz que não para de brigar com o namorado, que ama muito, mas ele se sente rejeitado por tantas discussões e já ameaçou terminar o relacionamento.

A comunicação é a base do romance. Explicar o que você sente, como se sente, o que você quer, como você quer. Não dá para confiar na telepatia e na adivinhação. Você não pode dizer que ele é a sua alma gêmea se vocês não se entendem.

A cumplicidade começa pelas palavras, começa por dividir o mesmo momento emocional. E talvez isso esteja ocorrendo. Vocês estão em fases diferentes da vida, querendo objetivos distintos. E o amor depende desse contexto favorável.

Você não queria noivar e noivou a contragosto. E ele não entendeu que não assumir esse compromisso não significa que você não o está amando. Significa que você não quer casar agora. Você, talvez, pretenda se dedicar mais ao estudo, ao trabalho, a se cuidar, a ter prosperidade, a viajar.

É muito perigoso quando o romance vira chantagem e ameaça. Se você não fizer do meu jeito, não quero mais. Não participo mais. Acabou tudo o que tinha. Temos que cuidar, principalmente, com promessas, com contratos, com pactos. Você, para agradar, talvez aceite o que você não gostaria.

Você não pode se sujeitar, se submeter para corresponder às expectativas. Deve ser didática. Eu amo você e quero namorar. Não quero noivar... Não quero casar. Ele possivelmente entenderá, por uma limitação afetiva que você não está assumindo compromisso sério. Como se o namoro já não fosse um compromisso sério. Mas não tem como pensar por ele. Será que é a sua alma gêmea? Não tem esse entendimento.

A aceitação das diferenças. O respeito à liberdade e autonomia. Você está forçando a barra. Ele não entendeu até agora, não compreendeu até agora o seu jeito. A sua personalidade. As suas aspirações de vida. Amor é coexistir.