Como identificar quando um término acontece por um pretexto, e não pelo real motivo?

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leitora estava em tratamento para engravidar. Após prometer ao companheiro que não iria beber, quebrou a promessa. Disse a verdade, e ele terminou a relação. Sem entender o que aconteceu, ela escreveu para Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

No Desafio Sentimental GZH, leitora estava em tratamento para engravidar. Prometeu ao seu companheiro que não iria beber.

Só que quebrou a promessa no encontro com amigas. Disse a verdade e ele, sem mais nem menos, terminou a relação. Mandou ela embora. E ela não entende o que aconteceu. E não tem como entender, porque ele já queria se separar de qualquer jeito.

Usou um motivo fútil, como se fosse rigor, mas não é rigor. É um pretexto um tanto fajuto para cair fora. E repare, quando as pessoas não amam mais, elas se valem de banalidades para justificar a sua decisão.

Elas não têm como falar a verdade, então elas querem culpabilizar o outro e colocam nas costas do outro algo desproporcional de acordo com as circunstâncias. Fazem uma tempestade no copo d 'água, fazem a tempestade e obrigam a pessoa a tomar.

Você pode até se sentir culpada por ter bebido, mas é uma neurose. Não tem significado nenhum. Talvez você não entenda por que ele queria engravidar, mas, quando você quer cair fora, você faz promessas absurdas.

Vá entender. Há pessoas que marcam um casamento sem sentir mais nada pelo outro. Há pessoas que planejam uma gravidez quando o casamento já está arruinado. É o oposto. Você vai para o oposto do que você realmente quer para fingir, para ganhar tempo, para enrolar, para ver como vai sair dessa encruzilhada depois. Quanto mais você infraciona a vida a dois, pode ser que você esteja escondendo o que você não quer mais.

É quase como uma atitude de defesa. Você se defende da realidade aumentando a fantasia. Ele já estava disposto a uma ruptura por qualquer coisa. Se você fizesse uma atitude que não combinasse com o que vocês tinham combinado ou com o que ele pretendia, ele ia usar como argumento para fechar a conta do amor.

Ele não amava mais. Ele só quis transferir a responsabilidade para o seu colo. Para que você ficasse realmente pensando que não deveria ter bebido naquela noite. Mas, se não fosse naquela noite, seria em outra e seria por qualquer outro pretexto.

Ele não teve coragem, decência para expressar a verdade. Não foi sincero. Apenas usou você. Usou seus sonhos. Usou suas fantasias de ter uma família. Para jogar fora depois. É maldade.