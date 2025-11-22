Ciumentos são invejosos

Quem tem ciúme tem inveja. Os dois andam juntos, de punhos cerrados. Não são raias separadas na censura.

Se você tem ciúme quando seu par se encontra com os amigos, você tem inveja dos amigos dele.

Se você tem ciúme porque seu par se dá bem com os pais e os irmãos, você tem inveja da família dele.

Se você tem ciúme dos contatos profissionais de seu par, das festas, das promoções, você tem inveja do sucesso dele.

Se você tem ciúme do passado de seu par, você tem inveja das experiências dele.

O ciúme é a prática, a inveja é a teoria.

A inveja arquiteta os planos de destruição da individualidade de quem você gosta, o ciúme os executa.

Como ninguém admite ter inveja, parece que é só ciúme.

O ciúme é querer que o outro pare de viver, por inveja da vida dele. É roubar a existência de sua companhia.

Não haverá autonomia, independência: qualquer mínimo ato público precisará de autorizações.

Percebendo que você não consegue ser feliz como seu par, pois não exibe a mesma vitalidade, iniciativa e carisma, você busca entristecê-lo, domesticá-lo pela ausência de oportunidades, podá-lo com proibições cada vez mais detalhistas, levando-o a padecer em casa, em completo isolamento.

Captura o ser de luz para as suas sombras e trevas. Para que ele seja seu semelhante na infelicidade, já que você não se equipara a ele na alegria. É a normalização dos desacontecimentos mútuos que gera monotonia, tédio e aprisionamento na relação.

O ciumento sempre se usa como exemplo, como inspiração para a abstinência, como modelo das privações. Efetua a persuasão da igualdade, o espelhamento da renúncia. Ele costuma falar:

— Eu não faço isso, então você não pode fazer.

— Eu não bebo com meus amigos no bar, por que você se vê no direito de beber?

— Eu não danço, você também não deveria dançar.

— Eu não viajo sozinho, então por que você vai viajar sem mim?

— Eu não coloco senha no meu celular, então por que você coloca? Está escondendo alguma infidelidade?

Trata-se do poder do ciúme trabalhando para a inveja recôndita.

O extremismo passa a ser banalizado nas discussões.

O fim de um casamento ou namoro será antecipado por crises de ciúme e inveja. A convivência torna-se impossível com ameaças constantes. Porque o casal não é uma equipe que se ajuda e se admira, adicionando conquistas e laços para a união, ampliando o universo das conversas com novas amizades e horizontes, mas equipes rivais, com adversários secretos, numa competição predatória, disputando quem oferece o maior número de provas de amor ao deixar de ser.