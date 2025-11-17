O meio do caminho é o nosso destino. mbolina / stock.adobe.com

Qual sua maior virtude?

Qual seu maior defeito?

Por incrível que pareça, o seu maior defeito é a sua maior virtude. Vem da mesma propriedade. Um necessita do outro, um parte do outro.

O exagero é que transforma a sua virtude em um defeito.

Quem é perfeccionista (um defeito) também costuma ser organizado (uma virtude). Ou seja, se o seu comportamento extrapola a mania de controlar, começa a ser visto como defeituoso. Já se ele contém o seu ímpeto de revisão e de arrumação, torna-se somente virtuoso.

Receber elogios é maravilhoso, mas o sujeito que não para de elogiar se converte num bajulador, numa figura um tanto indesejável para se ter ao lado. Com o uso ostensivo da louvação, perde a credibilidade e faz com que o enaltecimento soe falso e artificial, como um movimento de caso pensado, como um truque, como uma arma de interesses espúrios e segundas intenções.

Ser romântico é um sonho, porém, se o indivíduo mandar trinta mensagens por dia, será um pesadelo. Ganhará o estigma de grude, de psicopata amoroso, de ciumento.

O equilíbrio garante a receita de sucesso pessoal. O meio do caminho é o nosso destino.

A luz sempre traz a sombra. Aliás, a virtude é a sombra do defeito.

Não temos que anular o defeito, mas apenas dosar a sua medida.

Por isso que Clarice Lispector advertiu: “Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.

As bases da qualidade estão naquilo que se considera uma imperfeição. Demolir a viga é colocar o prédio sob suspeita.

Se você possui o diferencial de ser comunicativo, provavelmente carrega o efeito colateral de querer aparecer demais e não dar espaço aos colegas da área.

Se você conta com o dom da lembrança, assim como não esquece os bons momentos, não esquece os ruins. Detentor de uma memória espantosa, talvez revele uma dificuldade para perdoar, cultivando ressentimentos.

Ninguém criticará sua postura altruísta e generosa, desde que não realize tudo no lugar de seus afetos, senão desembocará em relações dependentes.

Você se julga sincero, a ponto de não esperar para depois, servindo a prontidão das emoções, não mentindo por nada deste mundo; entretanto, ao expor a sua opinião de qualquer jeito e a qualquer hora, sem prestar atenção se o interlocutor está preparado para ouvir, sofrerá a sumária exclusão de conversas e encontros. Do posto de conselheiro, decrescerá para a alcunha de cruel e insensível.

Leia Mais Por que não vejo mais sandálias nos pés das crianças maiores aqui no Sul?

Não precisa deixar de ser quem você é, e sim entender a bula, perceber o instante de parar e não permitir que a característica positiva migre para a condição de negativa.

O que é agradável corre o risco de ser nocivo quando você ultrapassa a fronteira do bom senso. Quando não sabe se censurar. Quando entra no modo obsessivo de seguir adiante, custe o que custar.