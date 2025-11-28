Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Antagonismo de Sísifo
Análise

A polarização incurável

 Somos igualmente personalistas, desmerecendo partidos e favorecendo nomes. Vota-se ainda “em alguém”, não no que ele representa. Necessitamos de mais princípios e menos torcidas

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS