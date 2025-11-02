A eternidade cabe na Praça da Alfândega 

O centro de Porto Alegre é outro com a Feira do Livro. Febril, primaveril, feliz. Ela começou na sexta-feira e vai até 16 de novembro. Nas duas semanas de sua atividade, atravessar a Rua da Praia será se sentir em uma livraria a céu aberto. 79 barracas transbordam da Praça da Alfândega, não se restringindo aos seus quadriláteros.

Mesmo para os que não são leitores habituais, é impossível não espiar o que está exposto nos mostruários, folhear uma obra ao acaso, lembrar de dar um presente para um neto, um sobrinho, um filho. A leitura nos remete à infância, quando ler não era uma obrigação, mas uma maneira de fantasiar o improvável.

Você entra num portal da sua história com a cidade. Se tinha pressa, retarda os seus passos para admirar a chuva de pétalas dos jacarandás e ipês nos telhadinhos das bancas dos livreiros. As folhas das árvores se misturam às páginas.

Se você se dirigia a um compromisso urgente, atrasa-se sem culpa, pelo prazer de revirar os saldos. Quem sabe não localiza aquele livro da adolescência que marcou a sua vida?

A Feira é a reunião das conversas de esquina de antigamente. Um recreio de toda uma população. Um detox dos celulares e dos computadores. A glória analógica de papear fiado, olhar nos olhos, manusear uma biblioteca farta e disponível à sua frente, recuperar o poder da presença.

Alguém importante pode estar autografando, é a chance de conhecer um autor do qual já ouviu falar, de pegar uma dedicatória para quem você ama, de armar uma surpresa. Você recorda que sua namorada ou seu namorado, sua esposa ou seu marido é fã daquele nome.

Nunca cogitou permanecer numa fila para colher uma assinatura, e fica, e gosta do burburinho, de pertencer a um momento que jamais se repetirá. Age pelo improviso, não imaginava estar ali, não imaginava tamanha espontaneidade sem cumprir prazos. Orgulha-se de romper a rotina, de ser livre para o que vem à cabeça.

O cheiro da pipoca de queijo se infiltra pelos corredores, forte e penetrante, espalhando-se até o Margs. Há também as bolas rosadas e embaladas de algodão doce, gerando um perfume característico das manhãs do fim de semana. O aroma parte do espaço do balanço, do escorregador, da gangorra. Parece que você está brincando com as próprias memórias, convidando-as para dançar.

Bate uma vontade de imitar os demais frequentadores, e tira uma fotografia sentado ao lado das estátuas de Mario Quintana e Carlos Drummond de Andrade. Como se fosse um lambe-lambe, como se você fosse revelar a imagem depois, como se o agora fosse infinito e nele coubesse tudo. O bronze e o humano se entrelaçam no tempo da ternura, e ambos são definitivos.

Readquire a coragem do contato. Repara na movimentação ao redor de uma figura e segue para ver o que é. Não é um acidente. É o tumulto da sabedoria. A roda se forma em torno de um escritor. Você decide se aproximar e esperar as palavras saírem da boca.