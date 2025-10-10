Você namora a pessoa ou a família dela? Como lidar com os parentes de seu parceiro

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leitora se separou de companheiro e acredita que a sua ex-cunhada é a culpada. Segundo ela, a irmã do ex fazia sua caveira, o que impediu a relação de continuar. Sem saber como lidar com a situação, ela procurou um conselho do Carpinejar.

Confira a resposta do colunista episódio desta semana do Desafio Sentimental.

No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora diz que a cunhada fez a sua caveira e a relação não teve sequência. Isso serve para pensarmos que nunca nos separamos de uma única pessoa. Vamos nos separar sempre de um grupo que está ao lado dessa pessoa. É uma matilha, é um bando, é uma tribo, é um grupo.

Porque você pensa que era um casamento com alguém e, na verdade, era um casamento com uma família que pensava igual, que fazia tudo igual, que se movimentava igual, que se protegia, que não deixava ninguém mais entrar, que não admitia intervenções, que resguardava seus defeitos, suas manias.

Você pensa que está com uma pessoa e não. Talvez você seja um penetra num universo inteiro de boicote, de críticas, de reclamações. É uma idealização acreditar que o casal é somente formado por duas pessoas. O outro vai trazer álibis, cúmplices, que vão tentar diminuir você, sem que essa pessoa receba a culpa por tudo de ruim que está acontecendo. Ou você acha que a cunhada falava mal de você sem ser abastecida pelo seu parceiro? Sem receber informações privilegiadas de seu companheiro?

Ela era apenas uma testa de ferro. Ela fazia um inferno porque tinha um capeta a orientando, a fomentando. E não tem como ser feliz no amor sem ser feliz com o contexto do par. Você, quando se separa, vai notar que todo mundo está contra você. Então, aquela família que dizia que você era da família, aqueles sogros que diziam que você era uma espécie de filho, de filha, na hora da ruptura, não terão compaixão.

Você não é mais ninguém. É necessário entender esse processo. Você, quando escolher entrar na vida do outro, pense bem quais são as companhias dele.