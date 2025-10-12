Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Nos tempos do fixo
Opinião

Teleamigos, telepiadas, hora certa

Imagine um único telefone de uso comum para a família inteira

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS