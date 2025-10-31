Ser amante é muito pior do que estar no final da fila

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leitora revela que vive há 10 anos um relacionamento com um homem casado. Mesmo após tentativas de se afastar, ela não consegue romper. Cansada de esperar que ele se separe, chegou a contar tudo à esposa, mas nada mudou. Sem entender por que é tão difícil encerrar esse vínculo, ela decidiu escrever ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

"No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora não consegue se separar do amante. Ele é casado, mantém a aventura por 10 anos. Já trabalharam juntos, já se separaram profissionalmente, mas mantém o caso.

Eu dou um único motivo, um só motivo, para encerrar o expediente desse relacionamento, uma justificativa apenas: você teve que contar para a esposa do romance extraconjugal. Se você teve que contar, significa que ele nunca iria contar. Significa que ele nunca tomaria a iniciativa de se separar. Tudo o que ele falava em segredo era uma promessa fraudulenta. Você teve que se precipitar no lugar dele. É você que quer que ele se separe, não ele. Senão vocês não estariam de modo clandestino durante tanto tempo.

Ele se acomodou. Você se tornou apenas um lazer, um passatempo, um entretenimento, e temos que assumir isso por mais que doa. Porque a dor dilacera e transforma a consciência e o fato de ter exposto esse amor proibido para a esposa não fez efeito nenhum. Nem a esposa quis o divórcio. E vocês hoje vivem um triângulo amoroso um tanto insólito. Extravagante e invisível.

Você nunca será a prioridade dele e ele nunca vai romper com o seu casamento por você. Até porque ele já viu que você aceita migalhas, sobras, esmolas. Aceita o que sobrar dele, dos seus horários, da sua agenda, da sua disponibilidade. E eu aposto que você não tem paz. Porque ser amante é estar inteiramente à disposição para qualquer telefonema, para qualquer chamado, para qualquer SMS, para qualquer WhatsApp, para qualquer código, para qualquer apito sequenciado no interfone. É não viver para esperar. É muito pior que estar no fim da fila. É não estar na fila."