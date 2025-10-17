Quem volta a trair merece mais uma chance?

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Quantas chances devo dar para um parceiro que trai? No caso da pergunta desta semana, foram quatro. Em 23 anos de casamento. Na sexta vez, ela se cansou. Mesmo assim, continuava intrigada com o fato de que ele nunca mudou. Mesmo tendo filhos e um patrimônio de afeto, ele seguia sendo infiel. Por isso, ela escreveu para o Carpinejar atrás de uma resposta.

Confira a resposta do colunista episódio desta semana do Desafio Sentimental.

No Desafio Sentimental GZH, a leitora relata tudo o que passou. Um casamento de 23 anos, cinco traições, até que ela não aguentou mais. Toda amante, ela diz, daria um livro. E ela não entende por que ele jamais mudou, mesmo tendo três filhos, mesmo tendo todo um patrimônio de afeto, de cuidado, de harmonia dentro de casa.

Ela deveria se perguntar como que ela aguentou tanto, por tanto tempo. Pois ela dava uma nova chance, acreditando que tudo seria diferente. E não percebeu que toda nova chance era uma forma de ampliar a tolerância para o outro. O outro se sentia mais avançado. Ele tinha vontade para continuar sendo infiel, já que nada destruiria o laço. Ele se sente blindado, ele se sente impune, ele se vê fortalecido.

Ela não se separou uma vez, não vai se separar nunca. É uma conclusão. O que eu posso dizer é que, às vezes, o casamento acaba, mas não o seu amor pelo outro. E por isso que vem todo esse tempo de tortura e aflição. Porque o amor que você sente não depende do outro, é o seu amor. E o amor envolve sonho de família, de cumplicidade, de parceria. Se você é leal, se você é honesto, se você é fiel, se você não esconde nada, o seu amor é resultado disso.

Você não consegue amar pelo amor deformado do outro. Você ama pelo seu amor bonito. E quando você vai se separar, você não quer jogar fora o seu amor bonito. Porque você não pensa no amor feio que você recebe, no amor distorcido, nesse desamor, nessa ausência de reciprocidade.

Você pensa em tudo o que você já sentiu pelo outro, por alguém. A tomada de consciência de que você está numa situação irreversível, num beco sem saída, demora. No seu caso, demorou cinco infidelidades. Porque agora o amor acabou. O casamento acabou muito antes, mas agora o amor acabou. Porque você não tem quem admirar. Você não tem quem você possa mencionar como um exemplo. A admiração é a última a sair. Leva tudo junto. A esperança, a fé, a amizade, os bons momentos. No fim da admiração, você se torna um desmemoriado. É como se nunca tivesse vivido com aquela pessoa.