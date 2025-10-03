O fio de ouro do azeite

Gosto de banhar a comida em azeite. BRAD / stock.adobe.com

Minha esposa sempre me xinga porque eu banho a comida de azeite.

— Você pensa que é de graça.

Não sei se ela considera perfume para os legumes e vegetais. São gotas controladas na sua concepção doméstica.

Até parece vinho, para brindar e beber aos goles.

Se dependesse de mim, o azeite seria servido em jarra, como suco de uva.

Não há nada mais irritante do que tentar temperar a salada com o colírio.

Em alguns restaurantes, sofro o pedágio de um funil com rolha, o equivalente ao saleiro empedrado de grãos de arroz.

O sumo da oliva, que sonho farto e generoso, apresenta-se num pesadelo de complexa fração. Desisto de sacudir a garrafa, pois logo se impacienta a fila de pessoas atrás de mim no buffet, querendo pesar o prato.

Beatriz só não é mais econômica do que o meu pai, que fiscalizava cada fio dourado que caía.

Antes o azeite vinha exclusivamente em latas. Era necessário cavoucar um furinho com prego.

Nos anos 70, tudo vinha em lata, sem essa mordomia das garrafas com tampas ou das embalagens plásticas: extrato de tomate, óleo, ervilha, milho, figo em calda, abacaxi, sardinha, leite condensado.

O abridor surgiu depois. Naquele tempo, a questão se resolvia com o martelo. A cozinha virava uma oficina.

Meu pai fazia perfurações tão pequenas — uma para o azeite sair e outra para o ar entrar — que demoravam a pingar, numa ampulheta do terror, soro em braço de moribundo.

Ele tinha a molecagem de deixar uma lata com dois furinhos ridículos para nós e para as visitas, e uma lata secreta com furos maiores para ele, pelos quais o líquido jorrava.

Só que achávamos que se tratava da mesma lata, e que ele desfrutava de um truque de mágica, de segurar, de mexer, para obter aquela cachoeira. Acreditávamos que ele detinha um segredo milenar de torcer na posição exata e desbloquear as comportas, que se abriam em suas mãos e se fechavam nas nossas.

O pai ria, e explicava ser “jeitinho”.

A única lata que não trazia discórdia era a de biscoito, unânime e feliz. Reutilizávamos as famosas redomas metálicas da avó como caixinhas de costura, ou para guardar cartas ou fotografias.

Tanto que, na hora de buscar linha e agulha, emergia um cheiro de biscoito velho, eco de seus antigos hóspedes.

As latas se destacavam pela estampa: colorida, com desenho pomposo, dourado, azul profundo, floral, ou com cenas de Natal. Elevadas ao patamar de presente chique, mostravam-se mais valiosas e mais caras do que o conteúdo. Muitas vezes o biscoito acabava depressa — principalmente a bolacha em formato de anel, salpicada de açúcar cristalizado —, mas seu invólucro reinava na estante, ocupando espaço de objeto de decoração.