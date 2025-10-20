Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Lição de civilidade
Opinião

O fiado da cordialidade

Caráter não tem costas. O que você realiza quando ninguém vê deve ser idêntico ao seu comportamento na frente dos outros. Sem duplicidade. Sem dissimulação. Palavra e ação andarão lado a lado

Fabrício Carpinejar

