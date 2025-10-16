Lotação remodelada

Ideia é preencher lacunas deixadas pelos ônibus. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Acreditava-se que os aplicativos de corrida matariam o táxi, mas atingiram mesmo a lotação.

Ela garantia um preço intermediário entre o ônibus e o táxi, e atendia lacunas de rotas, horários e regiões de menor demanda. Quem buscava um pouco de conforto, rumo ao trabalho, encontrava seu refúgio na tradicional frota laranja, com uma listra em azul-marinho.

Por um longo tempo, fui adepto incondicional de seu serviço na disputa por um dos 21 assentos. Minha linha era a João Abbott, que cobria as ruas internas de Petrópolis e me levava ao Centro. Eu acabava sendo um dos últimos passageiros — aquele que dormia na janela, que dependia de um cutucão para não perder o destino. As cortinas marrons-escuras possibilitavam uma irresistível atmosfera onírica de quarto fechado.

Quando as pessoas estavam muito atrasadas, recorriam a esse meio mais acessível, que trafegava fora dos corredores.

Entre as mordomias do transporte, em comparação com o ônibus: ele não parava somente na parada. Você subia de onde estivesse e descia onde desejasse, dentro do itinerário fixo. Poderia ser apanhado ao caminhar pelo bairro. Bastava levantar o dedo. No meu caso, eu ficava a uma esquina de minha residência. Andava a pé uma única quadra.

O veículo disponibilizava ar-condicionado, enquanto o padrão ainda se resumia ao vidro aberto. Dava para se sentir em um shopping nos dias escaldantes de verão.

Não havia cobrador: o motorista descontava a passagem no momento em que você se preparava para sair. A ausência de roleta simbolizava um tratamento personalizado. O pagamento se estabelecia na confiança. Vigorava uma relação de credibilidade. Alguns quitavam o bilhete antes para não sofrer com o troco depois.

Com a concorrência digital, no início do Uber há dez anos — principalmente na fase romântica da sua implementação, com balas e água, porta do carro aberta, pinta de chofer, tudo por menos de dez reais —, sua clientela se dispersou, rareou, desapareceu. Não se obtinham as mesmas vantagens do custo-benefício.

A facilidade de ser pego em casa pelo Uber instaurou seu período de ostracismo. Ninguém mais queria correr atrás do micro-ônibus. Tornou-se um ídolo sem fãs, de plateia vazia. Criado em 1977, com heroicas kômbis que buzinavam para atrair curiosos, parecia ter entrado em extinção.

A escassez das cédulas e moedas agravou o seu isolamento. Preferiam-se deslocamentos a partir do cartão de crédito cadastrado.

Num movimento de resgate de uma época de ouro, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) pretende ressuscitar o táxi-lotação em novo formato. Até o nome será diferente: Serviço de Transporte Público Coletivo Complementar de Passageiros, instituído por decreto publicado no Diário Oficial da cidade (Dopa).

Com o valor da tarifa em R$ 8 — três reais a mais do que o ônibus —, mas com a comodidade própria de uma van, a lotação terá apoio logístico para recuperar seu protagonismo no cenário urbano e afetivo da Capital.

Quem sabe a nostalgia não atraia de volta os seus velhos seguidores, como eu, agora com o uso moderno do Pix?