Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Nostalgia
Opinião

Lotação remodelada

Novo serviço de transporte da Capital dará oportunidade para o modelo retomar seu protagonismo

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS