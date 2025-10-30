Lâmpadas amarelas

Perdemos de vista o escuro bom. StockBox / stock.adobe.com

Não deve ser apenas uma impressão minha, por mais que a memória possa me trair: as lâmpadas da minha infância e adolescência eram amareladas. Morriam pouco a pouco, enfraquecendo seus filamentos até se apagarem definitivamente.

Bruxuleavam no último suspiro, atraindo mariposas que dançavam ao redor do bulbo, de sua fogueira de vidro.

Lembro que a iluminação exibia um caráter de penumbra, de lusco-fusco. Concentrávamos as presenças num único cômodo, na frente da televisão, para melhor aproveitarmos os pontos do teto.

Na praia, então, a cobertura da energia se assemelhava aos candeeiros de fazenda, aos antigos e extintos lampiões.

A geladeira se mostrava mais acesa por dentro do que por fora. Não se olhava tudo com nitidez. A casa dormia devagar, reduzia o ritmo, acompanhando a lenta cintilação dos abajures e dos lustres.

De longe, as janelas irradiavam focos trêmulos de velas.

Não havia visualização imediata; a luz servia mais para nos tranquilizar. Convidava à introspecção e ao recolhimento. Pedia refúgio, chá, beijo de boa-noite, pijama, histórias a partir das experiências reais. Preparávamo-nos das almofadas do sofá aos travesseiros.

Tanto que acredito que adormecíamos lendo um livro porque cansávamos de lutar com o escuro.

Nosso mundo se conformava com a duração provisória, com a sabedoria constante de trocar as pilhas dos radinhos e brinquedos. Mesmo os momentos felizes tinham que encerrar o expediente.

Percebe-se uma mudança drástica de costumes, uma guinada na eletrificação doméstica com os cristais de silício. Os ambientes extremamente brancos das farmácias e hospitais migraram para os apartamentos. Quem manda é o LED, com sua luminosidade econômica e total: clareia mais, aquece menos.

Vivemos sob o jugo integral do brilho máximo da tela do celular por toda parte. Jamais anoitecemos como outrora. Multiplicamos os holofotes. É uma Sibéria de duas tardes e nenhuma noite. Um deserto de sol artificial.

Perdemos de vista o escuro bom – aquele que abraçava o sonho e desativava gradualmente o corpo para a hora de repousar.

Contamos com lâmpadas inteligentes, mas uma convivência menos humana, menos terna, talvez mais burra. Elas nos mantêm ligados sempre, dispostos a prosseguir com as pendências do trabalho no lazer, a não desligar os aparelhos, a responder mensagens e e-mails até tarde, a adoecer com as obrigações do emprego, a zerar as urgências insaciáveis da manhã seguinte.

Esperamos tombar com a Síndrome de Burnout, com a crise de ansiedade, com os surtos de pânico, pois não aceitamos os limites da natureza.

Não nos dedicamos à família, já que nunca saímos mentalmente da claridade do escritório.