Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Polêmicas gritantes
É uma VARgonha o que acontece com a arbitragem no Brasileirão

Os árbitros de vídeo mais confundem do que ajudam

