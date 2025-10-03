Casamento é obrigação em um namoro que deu certo?

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Se o namoro não termina em casamento, significa que deu errado?Nem todo mundo quer casar e nem todos os namoros são uma etapa para algo mais. O noivado e a festa dos laços precisa ser uma escolha conjunta dos integrantes da relação. Mas o que fazer quando a outra pessoa não quer levar o relacionamento adiante? Essa foi a pergunta que a leitora fez ao Carpinejar.

Confira a resposta do colunista episódio desta semana do Desafio Sentimental.

"No desafio sentimental GZH, leitora conta que estava no relacionamento, ele não quis casar, ela saiu desse relacionamento e está com quem quer casar. Parece simples, mas nós não devemos nos prender, quando começamos um envolvimento, a se casar.

Casar é mérito, casar é uma dádiva, casar é uma escolha. Você não pode pensar no casamento como uma etapa natural do namoro e do noivado, não dá para fazer isso, porque você vai se angustiar com o futuro, vai atalhar o compromisso, vai criar uma ansiedade na rotina. Parece que sempre o outro tem que provar que ama você. E as promessas não existem, são mentiras, só existe o presente, o agora.

Talvez com um bom namoro o casal queira migrar para a convivência na mesma casa, para a festa dos laços, talvez. Mas se o namoro não resultar em casamento, não significa que deu errado, foi um namoro. Nós temos sempre aquela dependência da longevidade. Só vale a pena o que dura, só vale a pena o que resiste no tempo. E esquecemos de valorizar a intensidade. O quanto você é feliz dia a dia, o quanto que você é feliz com os pequenos sonhos.

O casamento só pode ser discutido depois que vocês se dão bem. Depois de um tempo em que vocês já testaram as confidências, os defeitos, as manias, vocês viram se o outro sabe reagir bem ao sucesso, à tristeza, ao fracasso. É quando o laboratório já está pronto, montado, e não existe mais nenhuma experiência que possa ameaçar a harmonia, a cumplicidade, a confiança.

Talvez o casamento nem tenha que estar no horizonte. É um erro trazê-lo à tona já no início do namoro. Porque o casamento é a consagração de um evento único. Quando você encontra alguém realmente compatível. É um merecimento, é um prêmio.

E também não adianta entrar num relacionamento em que é perfeito. A pessoa já diz de cara que não quer casar. Se ela fala que não quer casar, ela também não quer namorar. Ela não quer se envolver seriamente. O casamento é sinônimo de compromisso sério. O namoro é sinônimo de curtir, de estar junto. Você, se está com alguém que não quer ter laços, por que você vai fazer nó nesta convivência?

Mas também você não pode entrar num casamento, só porque a outra pessoa está disposta a casar. Você só tem que entrar num romance quando você ama. O amor é o portal, o único portal. Não pode ser por comodismo, ou por medo de ficar sozinho, ou por conveniência, ou porque não achou ninguém melhor. Fique sozinho. Porque ficar sozinho é também ter todos os amigos perto. Toda a família perto. Não é sinônimo de isolamento.

Casar deveria ser proibido no começo de conversa. Mas se a pessoa já diz que não quer casar, ela não quer nada com você. Acho que deu para entender o recado."