Bebida extrema-unção

Os sintomas da intoxicação são vagos e assemelham-se aos de uma simples ressaca. sulit.photos / adobe.stock.com

A adulteração de bebidas com metanol em São Paulo, que levou à apuração de cinco mortes, com dezenas de outros casos investigados, tem efeito de pandemia nos bares e restaurantes.

Vem instalando o pânico entre os frequentadores. Eu, que viajo à capital paulista uma vez a cada duas semanas para palestra, nem mais cogito aceitar uma dose de uísque. A abstinência será total.

A inalação do combustível utilizado em carros de corrida e pequenos motores é um atalho para náusea, convulsões e até o óbito.

Sua ingestão atinge primeiramente o fígado, que espalha o produto tóxico à medula e ao cérebro. O resultado é dor intensa, confusão mental e coma. Além disso, o sangue fica ácido, o que agrava o quadro clínico.

O metanol é capaz de provocar insuficiência pulmonar e atacar os rins. O nervo ótico pode sofrer lesões, deixando a visão turva ou causando cegueira. As sequelas são certas e definitivas.

Não se trata de uma bebida batizada, pirateada, como conhecíamos na adolescência, mas de puro veneno, mais para a extrema-unção. Não tem como se defender. O inimigo é invisível.

Demora-se a entender o que está acontecendo.

Os sintomas da intoxicação são vagos, assemelham-se aos de uma simples ressaca, com enxaqueca, tontura e enjoo. Parece que a vítima somente bebeu demais, adotando o isolamento e a cama, o que retarda a procura pelo socorro médico e o diagnóstico.

O metanol é incolor, volátil e se mescla perfeitamente ao conteúdo

Tampouco há como identificar os riscos previamente. Os líquidos se apresentam normais. Não há como constatar a presença do invasor pelo cheiro, pelo gosto ou pela aparência. Mesmo que o seu paladar seja aguçado, os testes caseiros não dão conta do recado. O metanol é incolor, volátil e se mescla perfeitamente ao conteúdo. Sua detecção é viável apenas em laboratórios especializados.

O rótulo torto ou a falta de lacre não bastam para desvendar o crime. Dificilmente alguém irá exigir nota fiscal ao estabelecimento antes de beber, ou desconfiar de preços muito baixos, que costumam ser um atrativo, não uma ameaça, entre a concorrência.

É um estado de calamidade pública na indústria dos destilados. Até a caipirinha, nosso drinque nacional, passa a ser profanada de receios. O adocicado da fruta exibe potencial de mascarar ainda mais a farsa. E ninguém pede só uma caipirinha, numa saideira que tende a ser irreversível.

Esses falsificadores que conspurcam marcas famosas de gim e vodca não sentem a mínima compaixão pelos pais enterrando seus filhos.

São Paulo é porta de entrada de cerca de 230 mil turistas por mês. Como conter o horror? Como a fiscalização demonstrará que o problema corresponde a incidentes avulsos, e não consequências de uma distribuição generalizada?

Nos últimos dias, as autoridades apreenderam 50 mil garrafas suspeitas e 15 milhões de selos fraudados durante operações.

Alertas já foram emitidos aos hospitais para controlar o surto.