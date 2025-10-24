A ausência de palavras também separa

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leitora relata que era difícil conversar com o marido, que não respondia, e qualquer tentativa de conversa virava queixa. Cansada da situação, ela questiona o Carpinejar sobre como o silêncio do parceiro pode afetar a capacidade de se sentir valorizado em um relacionamento.

Confira a resposta do colunista episódio desta semana do Desafio Sentimental.

"No Desafio Sentimental GZH, leitora diz que sofreu com o marido a tortura do silêncio. Ele simplesmente não falava, não respondia. O silêncio dele transformava qualquer coisa que ela dizia em queixa ou lamúria. Ela não aguentou mais viver de migalhas da linguagem.

Não podemos começar um relacionamento com quem a gente não gosta de conversar, não gosta de trocar ideias. O amor é, antes de tudo, humanidade, de princípios, de valores. Você deve ficar com quem tem afinidades, de sonhos, de ideais, de propostas de vida. A atração começa pela criatividade. A atração é intelectual. Nada mais afrodisíaco do que ficar com quem se expressa bem, com quem é inteligente, com quem é gentil, com quem se preocupa com o que você está pensando, sentindo e participa do noticiário da sua existência. Vibrando com as suas realizações, dividindo as suas mágoas e angústias, consolando as suas apreensões, não fazendo adoecer pelas suas dúvidas.

Falar não é somente a voz, a conversa, o bate-papo. É a pele, estar por perto. Quando não há amor, o silêncio se transforma em agressão. Quando não há amor, o silêncio se transforma em massacre. Quando não há amor, o silêncio se transforma em parede. Você está com quem? Evita falar com você. Evita o contato. Evita participar da sua história, da sua trajetória, do seu destino.

O silêncio é uma arma para o isolamento. Você isola o outro. Você mostra que tudo que o outro faz não tem valor, não tem sentido, não tem serventia. É tão importante que você encontre e que você possa ser espontâneo, falar o que vem à cabeça. Grandes romances começam com aquelas conversas que atravessam as madrugadas. Você não consegue parar de ouvir e de falar, porque você encontrou uma testemunha da sua paixão. Não é somente um par, é uma testemunha do seu borbulhar de curiosidade, do seu borbulhão. Do seu borbulhar de iniciativas, do seu borbulhar de ambições. É alguém que não quer ver você parado no mesmo lugar. Quer ver você em movimento, sempre crescendo."