Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental 
Opinião

A ausência de palavras também separa

Mulher questiona sobre como a falta de conversa entre um casal pode afetar a sensação de valorização de cada um

Fabrício Carpinejar

