Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Ônibus
Opinião

Vermelho de vergonha no T2

Num domingo, eu me fardei com a camiseta do Internacional para ir à Rua Barão do Amazonas. Não lembrava, no entanto, que era dia de jogo do Grêmio no Olímpico

