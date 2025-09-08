Um pai pioneiro

Cuidei da minha filha Mariana, hoje com trinta e um anos, com fraldas de pano, formando um enxoval de ternura e resistência. Anikonaann / stock.adobe.com

Eu posso me considerar um pai veterano de guerra. Um pai raiz. Um pai artesanal. Um pai roots.

A paternidade atual — sem querer ofender ninguém, sem tirar os méritos das empreitadas familiares contemporâneas — é muito mais cômoda, confortável, com as fraldas descartáveis. Desfruta de desembaraço e desapego tecnológico.

Armazenava uma coleção de cueiros. Destinava uma seção inteira do armário a eles.

Comprava pacotes de dúzias nas lojas de departamento no centro de Porto Alegre.

O varal de manhã só exibia fraldas. Uma festa junina com as bandeirinhas brancas tremulando ao sol.

Com uma espichada de olhos da rua para o quintal, dava para ver quem tinha filhos pequenos na vizinhança.

Era uma operação bélica, ao ritmo de fábrica, feita em três etapas: balde, tanque e fogão.

Não se resumia a enrolar o conteúdo e simplesmente descartar o plástico no lixo, de modo automático e inodoro.

Você reutilizava o tecido. Ou seja, precisava conviver por mais tempo com as necessidades do seu filho. Eu me livrei da companhia do nojo já nas primeiras semanas.

A princípio, deixava as fraldas de molho. Depois, esfregava na tábua. Por último, fervia na panela para remover as manchas amareladas da pomada e evitar micose.

Mesmo quem possuía máquina de lavar preferia o trabalho braçal, porque ela desmanchava por completo os paninhos.

No momento de trocar, exigia-se profissionalismo para não vazar: dobrar a fralda em triângulo e usar fita adesiva para fechá-la nas pontas. Minha mãe se valia de alfinetes, um risco a que sobrevivi na minha infância, mas não contei com coragem para herdar o hábito.

Demorava-se de cinco a dez minutos para finalizar as bainhas, incluindo a passada de pomada para prevenir assadura. Havia famílias que ainda empregavam capa plástica, eu achava cafona.

Não se podia apertar demais o envelope caseiro, nem soltar excessivamente. Com a criança saracoteando, você se certificava do capricho de sua tarefa. Às vezes, ajustava as medidas no colo.

O dilema era quando você realizava a higiene e o seu rebento logo encharcava tudo de novo. Ou quando ele se encontrava adoecido ou com cólicas.

Diferentemente das fraldas descartáveis, com alto poder de absorção, possibilitando uma sobrevida natural por algumas horas, a umidade nas fraldas de pano não tardava em aparecer, infiltrando-se no tip-top, conspurcando as roupas.

Minhas mãos cheiravam a sabão de coco e Hipoglós.

O que não esperava é que fosse um pai ecológico, pioneiro no consumo consciente, na diminuição do lixo, na contenção do carbono no ar.

Ajudei o meio ambiente com a minha criação. Um bebê gasta em média de 5 a 6 mil fraldas descartáveis até o desfralde. Cada fralda leva cerca de 400 a 500 anos para se decompor em aterros sanitários.