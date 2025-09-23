Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leitor relata que, após um relacionamento de quase 20 anos marcado pela traição da parceira, decidiu recomeçar com uma viúva. Mas a nova relação se transformou em mais sofrimento: ela é extremamente possessiva e não para de falar do marido falecido. Sem saber como lidar com a situação, o homem entrou em contato com o Carpinejar.

Confira o conselho do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

Quando somos magoados, magoamos. Quando alguém nos pede, vamos ferir sem perceber. Todo trauma é reativo. Mesmo que você não se dê conta, tem efeitos colaterais do sofrimento. Porque não temos controle sobre as nossas emoções. Aquilo que a gente não conseguiu chorar no momento, vamos chorar no futuro. Se não explodirmos na hora, vamos explodir bem depois. Essa infidelidade que você sofreu, que foi vítima, encontrando a sua parceira na cama com outro, tem que ser levada para a terapia. Porque você ainda lembra, ainda se ressente, ainda se culpa por algo que você não tem culpa nenhuma.

No novo relacionamento, você está sofrendo, penando com ciúme e com a possessividade de uma outra pessoa. Ou seja, não encontra compreensão, não encontra amparo, não encontra colo. O ciúme é agressivo. O ciúme tira o espaço. Você não tem nem espaço para poder ser sincero e desabafar. Você fica sempre na defensiva. Não pode se sujeitar a uma relação dessa natureza. Você diz que a viúva só lembra do seu ente querido e compara o ente querido com você. Ou seja, ela apenas substituiu o morto por você. Ela quer que você vista as roupas do falecido, que vista as opiniões do falecido, que haja como o falecido. É apenas uma substituição automática. Você está ocupando uma cadeira. Ela não conseguiu enxergar você. E ela teima, implica com seu filho, mesmo tendo dois filhos, não querendo que você esteja com o filho. Porque o filho não faz parte da família do morto. É isso que ela faz. Ela não quer que seu filho participe de nada, porque vai estragar o álbum, a foto da família dela com quem ela perdeu.

Ela não se curou da saudade e projeta a saudade em você. Por isso que ela não acolhe o seu filho, porque o seu filho não é do casamento que ela teve. É um intruso, um penetra. E você não é você. Você é o falecido. Entendendo isso, você precisa cair fora".