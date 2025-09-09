Salva de palmas ao bom senso da EPTC

Radares serão instalados em 15 cruzamentos da Capital. Arquivo / Agência RBS

A noite é uma criança — com exceção de Porto Alegre, que é um velho dormindo.

Não há mais boemia em Porto Alegre durante a semana. Tudo se encerra cedo. As ruas ficam abandonadas na madrugada. Quem quiser jantar após a meia-noite não vai encontrar lugar. Mesmo que alguns gatos pingados permaneçam dentro do estabelecimento, não adianta chorar: a cozinha não estará funcionando. Até as lojas de conveniência dos postos de gasolina, em sua ampla maioria, finalizam o expediente pelo medo de assaltos.

Depois da última sessão de cinema, às 22h, dá calafrios circular pela capital gaúcha ao retornar para casa. É um cemitério. Pergunte aos taxistas, aos motoristas de aplicativo.

O percurso de Ipanema ao aeroporto, que costuma durar 40 minutos, passa a ser reduzido para 20, talvez nem isso.

Não somos São Paulo, com comércio 24h e um fluxo febril de bares e restaurantes ativos em direção ao amanhecer. Aqui, a carruagem da Cinderela vira abóbora.

Parabenizo, portanto, a EPTC por voltar atrás em sua decisão de penalizar quem furasse o sinal fechado das 23h às 5h com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Não tinha sentido mexer no consenso. Recuou na promessa de quinze radares implacáveis que mais se assemelhava a uma ameaça.

Consistiria em escolher como perder dinheiro e arcar com prejuízo de qualquer jeito. Ou um ladrão veria brecha para abordá-lo, aproveitando o vacilo enquanto você se mostrasse uma presa vulnerável em uma avenida deserta; ou você pagaria um salgado encargo para a Prefeitura ao tentar se proteger dos riscos de violência.

Um dilema a menos, um constrangimento a menos em nossas preocupações diárias. Não sobraria CNH ilesa.

Seriam minutos de pânico, de crise de consciência, de suor frio. Obedecer à lei ou ao instinto de sobrevivência?

A ideia com uma embalagem bonita — evitar acidentes — pode ser transferida para uma campanha de prevenção para inibir a embriaguez no volante ou intensificar as blitzes da Lei Seca.

Ou, quem sabe, promover uma reeducação dos condutores para olhar aos lados e apenas avançar nos cruzamentos com precaução vigilante.

Já existe um comportamento incrustado de entender que o semáforo noturno é uma rotatória, em que a preferência é respeitada.

A repressão pelas câmeras dos caetanos, quando não há brigadianos de prontidão nas esquinas, corresponderia a pecar contra o bom senso.

Agradeço que a medida tenha sido repensada antes do desgaste da opinião pública.

Metade dos gaúchos está endividada. No Rio Grande do Sul, tanto os pedidos de recuperação judicial quanto as decretações de falência cresceram em comparação com os anos anteriores — entre janeiro e agosto de 2025, foram 136 empresas quebradas, o pior índice desde 2018, de acordo com dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). Não nos recuperamos dos efeitos deletérios da enchente, a maior catástrofe ambiental da nossa história.