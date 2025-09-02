O recado de William Bonner

Em novembro, César Tralli (E) assumirá o posto de âncora junto de Renata Vasconcellos. TV Globo / Divulgação

O mais longevo apresentador do Jornal Nacional se despede da bancada. Na vitrine de modo ininterrupto desde 1996, William Bonner anunciou, na edição de segunda-feira (1º), o seu adeus ao principal telejornal da Globo. Ele já tinha superado o lendário Cid Moreira no noticiário, com 29 anos diante dos 26 de seu antecessor.

Sua parceria de câmera, Renata Vasconcellos, deve ter invejado com admiração tamanha coragem.

Ele deixa o cargo de editor-chefe do JN e assumirá, no ano que vem, a apresentação do Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

Avesso a confissões, abriu uma exceção para justificar seu desligamento:

— A conta não fechava, entre o que precisava fazer e o que eu gostaria de fazer.

Deu um recado importante para a saúde emocional, tornando-se um farol contra a Síndrome de Burnout, o estresse e a ansiedade numa era digital que duplica a ocupação e rouba qualquer disponibilidade. Afinal, as redes sociais implicam uma dupla e paralela existência.

Ele não está saindo porque não manteve o sucesso, ou por uma falha ou gafe no ar, ou por um fracasso comercial ou queda de audiência. Seu rosto sereno, calmo e pausado, com a barba e os cabelos entre escuros e grisalhos, já era um logotipo inexorável do espaço.

É que sentiu falta de vida pessoal, do aconchego do lar. A humanidade o chamou. O coração o convocou.

Seus gatilhos foram visitar os filhos morando no exterior. A distância física e a saudade lembraram-no do tanto que se ausentava, tendo de cuidar das gravações diárias e do filtro dos acontecimentos mais relevantes do país. Não havia folga para viajar ou tomar a iniciativa de uma aparição repentina, restrito ao papel de pai remoto, de videochamadas.

Se continuasse no batente insano, jamais conseguiria se mostrar presente com os seus afetos. Os sonhos envelheceriam até sua saída para a aposentadoria, pois ele não acompanharia pontualmente o progresso dos filhos.

Nem tudo se reduz à carreira. É o que ele nos assinala. Preferiu restaurar os alicerces da casa a pintar anualmente a fachada para esconder as infiltrações.

Não cabe sequer considerar o reposicionamento como fraqueza ou recuo, mas como força de equilíbrio: retomar o terreno onde se mostrava vazio e relapso, na intimidade, ajustar a balança entre a fama e as alegrias interiores, discretas e anônimas junto de seus pares.

Quem se tencionava sempre neutro, buscando a imparcialidade, inusitadamente se expõe apegado, sensível e comovido. Não dependemos de nenhuma lágrima rolando por suas pálpebras para entendermos a gravidade da decisão, que foi maturada por cinco anos e começou a ser gestada ao longo do isolamento da COVID — momento que o despertou para a brevidade e a finitude.

Se as pessoas não mudaram durante a pandemia, não vão mudar nunca mais.

Bonner troca o “boa noite” de nosso jantar pelo “bom dia” em seu café da manhã.

É como aquela conversa antológica entre uma menina e seu pai.

A menina pede dinheiro.

O pai pergunta para quê, imaginando, a princípio, que se destinaria a algum passeio.

Ela insiste, questionando quanto ele ganha por um dia de trabalho.

O pai pensa que a filha pretende tirar proveito da informação. Sabendo do salário, ele não teria como negar.

Termina por dizer:

— R$ 250!

A criança, então, arremata:

— Quero R$ 250!

Maravilhado com a retórica, ele cede:

— Ok, vai gastar com o quê?

Ela explica o motivo:

— Comprarei um dia do seu trabalho para você ficar comigo.