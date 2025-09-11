O olhar da mãe de Carlo

Escritora italiana Antonia Salzano Acutis no centro da imagem. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Não tem como se proteger daquele olhar da escritora italiana Antonia Salzano Acutis na cerimônia que canonizou seu filho Carlo Acutis, conduzida pelo papa Leão XIV, no domingo (7), no Vaticano, diante de 80 mil pessoas.

Um olhar com as lágrimas paradas, pesadas da renúncia do ventre e do coração desalojado.

Com o véu preto sobre a cabeça, reprisou a dor de Maria aos pés da cruz de Cristo.

Ela perdeu o filho para a leucemia quando ele tinha apenas 15 anos. Transcorreram menos de duas semanas do diagnóstico até o fim precoce, no adeus em 12 de outubro de 2006.

Sua criança agora é do mundo. Virou o primeiro santo millennial da Igreja Católica, com a confirmação de dois milagres de cura: no Brasil (um menino com malformação no pâncreas) e na Costa Rica (uma estudante após um grave traumatismo craniano).

Foi Carlo que converteu a mãe, não o contrário. Desde pequeno, atuou como influencer de Deus, usando a internet para evangelizar. Criou um site que catalogava milagres eucarísticos, e jamais cogitou um dia fazer parte do santuário, indo do papel de divulgador a protagonista de proezas insondáveis.

Carlo se mostrou sereno no calvário. Num extremo paradoxal, inclusive afirmou que estava feliz por morrer, porque viveu sem desperdiçar um minuto de sua vida com o fútil. Não possuía um propósito: seu propósito o levava no colo. Mantinha a consciência de sua partida inexorável, mas o fato não o abatia. Só sofreria mesmo se houvesse experimentado uma existência sem sentido. É uma lição para a ausência de futuro que toma o nosso presente.

Ele se comparava a um balão “que precisa descarregar os seus pesos para poder elevar-se. Assim também a alma, para chegar ao céu”.

Em tempos de endeusamento de jovens psicopatas e serial killers na televisão — esses reis sanguinários do umbigo, que se vangloriam do terror e de subtrair inocências —, é um bálsamo o seu exemplo de entrega e intensidade para uma causa solidária, com o objetivo de sair da bolha do egoísmo e atender aos mais necessitados.

Ele não quis ferir ninguém, sequer ambicionou visibilidade ou fama: ofereceu-se como instrumento anônimo de consolação das angústias e das doenças de sua vizinhança.

O apóstolo digital atestou que a fé não tem idade, juntando-se à santidade das crianças de Fátima: Francisco (10 anos) e Jacinta Marto (9 anos).

Sua mensagem se espalhou ao defender a autenticidade dos adolescentes, aconselhando-os a não buscar ser aceitos a qualquer custo em seus grupos de convivência — “evite ser uma fotocópia” —, e pela exortação das amizades sinceras, que não tiranizam nem forçam alguém a se moldar aos desejos da manada — “os amigos são uma das nossas maiores riquezas, devem ser cultivados com muito cuidado e ternura”.

Representa uma inspiração em torno dos valores familiares e uma esperança para o catolicismo conter a diminuição de fiéis e praticantes.

Carlo pregava: “deixe de olhar para si — isso é tristeza; passe a olhar para o outro — isso é alegria”.