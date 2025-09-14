O fim do mundo chegou

"Diálogo Frustrado": xilogravura de Antônio Henrique Amaral. Antônio Henrique Amaral / Ilustração

Espiritualmente, a sensação é de fim de mundo. Estamos tão estremecidos que nem percebemos o quanto nos tornamos desumanos.

No início do século passado, o bardo inglês T. S. Eliot vaticinou nosso esgotamento no poema Os Homens Vazios:

O mundo termina não com um estrondo, mas com um suspiro.

Não serão as bombas que exterminarão a espécie, mas a ausência de compaixão.

O suspiro de que fala Eliot seria a mais profunda resignação. O completo conformismo. A inércia da cordialidade. A passividade atroz do amor ao pior. Quando banalizamos a maldade e nos acostumamos à violência.

Assim como ninguém ouve o suspiro, a extinção também passa invisível, imperceptível.

Não nos damos conta de que o Apocalipse vem acontecendo. Já superamos as sete cartas, os sete selos, as sete trombetas, os sete flagelos. Já não há mais como conviver. Já não há nem o código de decência entre os desafetos.

Não mais toleramos as diferenças. Não mais conseguimos conversar.

Basta que alguém se encontre ideologicamente no campo contrário para ser demonizado, cancelado, perseguido, linchado. Não se medem esforços para apagá-lo em definitivo. A polarização roubou a harmonia dos contrários.

Não importa se a vítima é pai, mãe, filho, esposa, marido, jovem, idoso, trabalhador, virtuoso — só importa se é de esquerda ou de direita.

O debate público perdeu a abstração plural das ideias. Tudo é levado para a intimidade, para a ponta da faca, para o descrédito da privacidade, para a agressão à família.

Não se vê mais fidalguia entre opositores, com aperto de mão e admiração pela retórica, pela argumentação de pontos de vista antagônicos.

Lembro da postura de Leonel Brizola, que se digladiava com fúria com Antonio Carlos Magalhães no fim dos anos 1980 e início dos 1990. Ao descer da tribuna, não deixava de cumprimentar o rival. Teria dito, de forma anedótica:

— Política se faz no plenário, mas respeito é pessoal.

O trabalhismo e o coronelismo sabiam se comunicar.

Ou da transição de governo do tucano Fernando Henrique Cardoso ao petista Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. Apesar da dura campanha anterior, FHC recebeu Lula no Planalto e conduziu uma cerimônia excepcional, elogiada internacionalmente, sem criar obstáculos administrativos. Lula, por sua vez, afirmou que herdava um país estável economicamente graças ao Plano Real e chegou a destacar José Serra, o candidato derrotado:

— Foi um adversário leal.

Ou do exemplo do saudoso Ulysses Guimarães, na disputa pela Presidência da República no Colégio Eleitoral, em 1985. O líder do MDB pegava pesado com Maluf, expoente do PDS, mas sempre reconheceu publicamente a astúcia e a inteligência política do adversário.

Hoje vigora um ódio brutal, sem limites. Uma selvageria que despedaçou a educação e os bons modos.

São bolhas virtuais furando outras bolhas, num sabão pegajoso de enxofre.

Liberdade de expressão virou sinônimo de ataques, calúnia, difamação. O fair play foi abolido até nas doenças e nas perdas.

Nem a morte do outro é poupada. Velórios e enterros viraram comícios e carnavais da oposição. Festejam-se assassinatos, atentados, chacinas, massacres.

Escuta-se com horror o coro da carnificina: “Já vai tarde.”