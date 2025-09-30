Comentarista morreu nesta segunda-feira (29). Reprodução / ESPN

Calou-se a voz tonitruante, poderosa e marcante do jornalista e narrador Paulo Soares. Ele conferiu cor, brilho e vivacidade a qualquer cobertura no futebol — de amistosos e estaduais, de campeonatos nacionais e da Europa, passando pela Champions League, até o apogeu das Copas do Mundo.

O falecimento ocorreu na segunda-feira (29), em São Paulo, por falência múltipla de órgãos. Estava internado havia cerca de cinco meses no Hospital Sírio-Libanês.

Despede-se um ano depois da partida de seu colega de bancada na ESPN, Antero Greco.

O “Amigão” — apelido dado por Osvaldo Pascoal, na Rádio Record, devido ao seu permanente estado de graça — nos deixa dezessete dias após completar 63 anos. Antero havia morrido dezessete dias antes dos 70.

No adeus ao seu companheiro de tantas madrugadas, Paulo sentiu o baque e emocionou os espectadores, arrancando lágrimas de onde se costumava aguardar alegrias:

“O Antero chegava sempre em cima da hora, em todas as situações. Era uma coisa irritante, tinha vontade de arrebentar ele. Poxa vida, para quem gostava de chegar tão em cima da hora, para que sair tão cedo? Não era a hora”.

Eles formaram uma dupla icônica durante duas décadas, no programa SportsCenter, criado em 2000: lua e sol, queijo e goiabada, carro e estrada, Tom e Jerry, Mordecai e Rigby.

Protagonizavam a nossa quinta série do jornalismo esportivo, com gags infantis e simplicidade inocente, muitas vezes de sentido dúbio. A partir de gracejos, exorcizavam a solenidade do terno e gravata que vestiam.

Os óculos de intelectuais destoavam da verve cheia de glicose.

Tudo escapava da seriedade da leitura do teleprompter. A vida transbordava da dobradinha de âncoras.

Com a leveza de uma conversa de podcast, permitiam-se momentos descontraídos, guiando-se pelo inesperado.

Foram inúmeros os episódios em que caíram na gargalhada e tiraram o sono da audiência, que acabava rindo junto.

Os arquivos estarão eternamente acessíveis aos nostálgicos de plantão.

Quando Amigão informou sobre as negociações do São Paulo com o atacante argentino Milton Caraglio, Antero não conteve o riso diante da pronúncia entusiasmada de seu parceiro de transmissão.

Aconteceu gafe semelhante nos comentários sobre um duelo de rúgbi que envolvia o jogador francês Louis Picamoles. Antero aproveitou a ocasião para a tirada: “daí vem a expressão francesa ‘brochette’ para ‘espetinho’”.

E também não desperdiçaram o alto-astral quando surgiu uma reportagem sobre o sósia brasileiro de Cristiano Ronaldo, o CR7 da Mooca.

“Anterito, my friend”, dizia carinhosamente Paulo Soares, com um suspiro de admiração.

Ambos se consolavam pelos excessos: “achávamos que já tínhamos visto de tudo”.

Quando a regra é perder o amigo com a piada, eles fortaleceram os laços com o humor.

Não conseguiram ficar longe um do outro. Nós não conseguiremos ficar sem os dois.