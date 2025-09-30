Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Adeus
Opinião

Nossa quinta série do jornalismo esportivo

Paulo Soares conferiu cor, brilho e vivacidade a qualquer cobertura no futebol

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS