Nem sempre vale a pena repetir o que deu certo

"No Desafio Sentimental GZH, leitor me pergunta se é verdade que não se deve voltar para o lugar onde você foi feliz.

Quando repetimos a mesma felicidade ou repetimos aquilo que deu certo, nos acomodamos e também enfraquecemos a percepção. Passamos a considerar tudo no automático. Não nos deslumbramos, não temos nenhuma surpresa, não mais nos emocionamos. O casal pode querer passar todo o verão no mesmo lugar, porque um dia, no verão, deu certo. Gostou dali? Agora, todo o verão, vai para a mesma praia, para o mesmo local, até cansar.

Quantas paisagens, quantas aventuras, quantas paragens. Esse casal está deixando de descobrir porque se prendeu a uma fórmula, se prendeu a algo que teve êxito antes. Morre a curiosidade, morre a paixão, morre o interesse. Você até não faz isso por mal, mas quer repetir o que funcionou. E não nota que está apenas perdendo o seu interesse, a sua ousadia, a sua criatividade.

Eu digo a você, meu leitor, que não se deve voltar para o lugar em que você foi infeliz antes. E isso é certo, porque, muitas vezes, a gente volta para a mágoa, para o aborrecimento, para onde a gente foi ferido. Porque a gente sempre coloca esperança na relação.

Você tem aquela promessa de que tudo pode melhorar com o tempo, que pode acontecer um milagre, e esquece de verificar o padrão de comportamento, que nunca mudou, nunca melhorou. E não tem um motivo sequer para confiar numa conversa.

Nós podemos voltar para a infelicidade por carência e por uma falsa saudade, que é uma saudade do futuro mais do que do passado. Você começa a imaginar tudo o que vocês não viveram juntos e fica junto por tudo o que não vai acontecer.

Cuidado para voltar ao lugar em que você foi feliz, pode normalizar o deslumbramento. E mais cuidado ainda ao voltar para o lugar onde você foi infeliz. Porque você vai se acostumando com o pior".