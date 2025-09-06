Não podemos reduzir o amor a estar sempre sorrindo

No Desafio Sentimental GZH, a leitora fez uma pergunta para o marido: se ele estava feliz. E ele respondeu que não. E ela acha que a falta de felicidade dele significa que ele não a ama mais — e não tem nada a ver um estado com o outro.

Porque ele pode estar triste e continuar amando. Amor não é felicidade. Talvez amor seja segurar a relação justamente quando falta felicidade, quando não existe felicidade.

Quando enfrentamos adversidades, dilemas profissionais, aborrecimentos, mágoas, nós não podemos reduzir o amor a estar sem precisão. O amor a estar sempre bem. O amor a estar de bom humor.

O amor é muito mais que isso. Tanto que no credo do casamento prega-se a lealdade na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Você também não tem a obrigação de fazê-lo feliz. Ele que deve encontrar em si mesmo a fonte de inspiração.

Você não tem que se preocupar se o outro está realizando ou não seus projetos e sonhos. No máximo você pode incentivar. E também temos que parar de acreditar que o amor é a única fonte de felicidade.

Porque senão você vai sobrecarregar o relacionamento de expectativas. E será alvo de suas frustrações. Você precisa distribuir o seu contentamento para...

Para a família, para o lazer, para os amigos, para a carreira. Porque senão você vai depender unicamente do romance. E isso é o atalho para a desgraça.

Se você vai terminar o relacionamento por um dia ruim, nenhum casamento vai sobreviver. Ninguém mais vai ficar casado. Haverá sempre o dia em que tudo acontece. De errado, em que a conversa não flui, em que existe pressa, vigora o desentendimento — e tudo bem.

Haverá o dia em que um estará chato, em que um estará sem vontade, em que um estará sem esperança. Mas isso não pode decretar o fim de tudo o que vocês já conquistaram.

Juntos, o amor é maior do que a alegria. O amor em si só é a fé.