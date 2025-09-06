Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio sentimental
Opinião

Não podemos reduzir o amor a estar sempre sorrindo

Tanto que no credo do casamento prega-se a lealdade na saúde e na doença, na alegria e na tristeza

Fabrício Carpinejar

