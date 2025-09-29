Mundo perigoso, Redemunho 

Só o tempo é capaz de confirmar as intenções. Daniel / adobe.stock.com

Por que o mundo ficou tão perigoso?

Porque não há mais como se guiar pelas aparências. Não é possível colocar a mão no fogo por ninguém. Os inimigos são íntimos, não declarados, não visíveis. Apresentam reputação, fama, influência e poder. Talvez sejam até exemplos de comportamento modelar.

Nada se encaixa na figura tradicional do demônio. O diabo é dissimulado, valendo-se de um discurso moralizante e edificador, mas realizando o contrário nas sombras e nos bastidores. O diabo cresce com a descrença: quanto mais você diz que ele não existe, mais ele reina e se multiplica sem estardalhaço.

Não surgirá diante de você com chifres, rabo, pele vermelha viva e monstruosa. Se fosse assim, todos fugiriam. Ele é o oposto da deformação, da degenerescência. Só seduz porque não se parece com o que se espera dele. Não seria beijado se oferecesse seu hálito de enxofre. Não seria abraçado se exibisse escamas e corcovas de asas atrofiadas.

A boçalidade possui um semblante manso e ilibado — e isso é o que mais apavora.

As palavras nem sempre caminham com os atos. A boca nem sempre acompanha as pernas.

De repente, um vizinho gentil e educado comete um crime bárbaro com a sua mãe idosa. De repente, um professor endeusado tira proveito da condição de formador de opinião e se envolve com alunos. De repente, uma celebridade à qual você assistia com adoração é enredada numa suspeita de abuso. De repente, um político cuja principal plataforma era a caça aos corruptos tem o nome vazado num esquema de caixa dois.

Não se culpe por não ter percebido nenhum sinal de alerta ou sobreaviso da intuição

Em nenhum momento você desconfiou. Até porque não desfrutava de convivência constante para detectar contradições e incoerências. Conhecia o avatar, não a conduta de carne e osso.

Dificilmente pesquisamos antecedentes antes de seguir alguém na internet. E nem tudo está no ar: há segredos de justiça.

Não há como nos defendermos. Só o tempo é capaz de confirmar as intenções. Não se culpe por não ter percebido nenhum sinal de alerta ou sobreaviso da intuição.

Essas pessoas fingem normalidade sem medo de ser desmascaradas, creem realmente na impunidade. Mentem para si mesmas primeiro: somos suas últimas mentiras.

Cada vez mais ganha sentido Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa.

Quando eu o li na adolescência, jurava que era um exagero literário:

— O senhor não duvide: tem gente, neste aborrecido mundo, que mata só para ver alguém fazer careta…

Hoje, na releitura da maturidade, levo a sério os disfarces do sadismo. Acredito que há quem encontre prazer inconfessável em acompanhar a vítima sofrer e agonizar.

O personagem Riobaldo entende que o ruim e o bom estão misturados, que o inferno está entre nós, “na rua, no meio do redemunho…”.

— Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, nos crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos.

Pregadores podem ser predadores. Vá saber!