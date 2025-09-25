Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Nos anos 1980
Opinião

Letra por letra na cartolina

Para preparar trabalhos de apresentação na escola, utilizávamos moldes metálicos do alfabeto

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS