Inter estraga estrelas

Antes, os jogadores festejavam para entrar no Internacional. Hoje, eles comemoram para sair.

Com a sua crise técnica, com a sua confusão nos bastidores, o Inter estragou o atacante Enner Valencia, 35 anos. Um dos atacantes latino-americanos mais expressivos simplesmente deixou de jogar.

Não sei se é a comissão técnica, não sei se é atrito ou inveja do grupo pelo alto salário, não sei se é a falta de adaptação, não sei se é a cobrança da torcida, ou tudo junto.

Mas é notório que a passagem do equatoriano foi melancólica desde a saída de Eduardo Coudet. Pelo menos, até ali, até aquela semifinal contra o Fluminense na Libertadores, em que as coisas desandaram, ainda testemunhamos reflexos pálidos de seu brilho. Coudet e Enner se entendiam muito além do espanhol, idioma em comum.

Não se tratava apenas de má fase. Se isso se confirmasse, ele tampouco se destacaria na seleção equatoriana. Basta trocar a camiseta vermelha pela amarela que ele volta a marcar. Completou cem jogos com gol contra a Argentina nas Eliminatórias na terça-feira (9), consagrando-se como um dos goleadores do certame e se preparando para sua terceira Copa do Mundo.

Pela seleção equatoriana, soma 47 gols, incluindo seis em duelos das Copas de 2014 e 2022. As estatísticas renderam a Valencia o rótulo de ídolo no seu país natal.

É aterrissar em Porto Alegre, pisar no Beira-Rio, que ele tropeça e se indispõe com a bola.

Convenhamos, foi uma depressão do ambiente que o atingiu, numa desvalorização gradual, num despropósito permanente, atuando fora de posição, convertendo-se na obscura terceira opção, em reserva atrás do jovem Ricardo Mathias e de Rafael Borré.

O número 13 deu azar. Enner não se favoreceu da superstição vitoriosa do número difundida por Zagallo.

Não duvido que recuperará a sua performance matadora no Pachuca do México, num passe de mágica, quebrando rapidamente a abstinência que experimenta no Colorado de cinco meses sem balançar as redes, desde o longínquo 6 de abril, quando pontuou no 3 a 0 sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O reforço milionário, com festa no Gigantinho, há dois anos, a peso de ouro, será reduzido a pó na transferência. Ele será cedido, dado de graça, somente para não ser pago o seu polpudo vencimento. Inter não terá benefício direto na transação, pretende apenas diminuir a sua dívida nos 10 meses que restam de contrato, economizando um total de R$ 14 milhões.

Sequer haverá ressarcimento do investimento. De nada adiantou nadar, afogamos as mágoas na orla do Guaíba.

Como quem faz quase 200 gols na carreira desaparece de repente em campo?

O problema não é Enner Valencia. O Inter é que transformou aquele atleta que chegou aqui voando, após seu melhor desempenho pelo time turco Fenerbahçe, com 33 gols em 48 jogos — uma média de 0,68 por partida — e 7 assistências, numa sombra rastejante.

Ele havia terminado o calendário europeu como o quarto principal goleador do continente, atrás apenas de Haaland, Mbappé e Kyogo Furuhashi.

É um dos casos mais emblemáticos de lobotomia esportiva.