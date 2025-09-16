Gre-Nal não é título

Só volto a acompanhar o meu time quando Roger disser adeus e o torcedor passar a ser respeitado. Duda Fortes / Agencia RBS

A comissão colorada não nos ajuda a ajudá-la. As narrativas e desculpas dadas até agora são infantis.

Quantas vezes ela falou em mudança, em virada de chave, em retomada?

Contos de carochinha de que o resultado irá reaparecer, reprisando o argumento de que o grupo pode entregar mais.

Na parada do Mundial, houve a promessa da ressurreição. Não aconteceu.

Na parada da Data FIFA, com duas semanas de folga, novamente a promessa da recuperação. Não aconteceu.

Jamais acontecerá. Quanto mais o Inter treina, pior atua. Chegamos à conclusão de que o seu obstáculo não era o calendário apertado, mas qualquer calendário. A simples existência de um jogo já se mostra desgastante para o elenco.

Roger afirma que entende a frustração dos colorados. Não entende porque não é torcedor. Ele não iria arrumar o setor defensivo, ajustar o ataque, reparar as falhas de ligação dos volantes? Em 45 minutos no sábado (13), estávamos sendo goleados por 4 a 0.

Palmeiras sentiu pena, e nos poupou do massacre. Não sei o que é mais grave: a pena ou a humilhação de um placar ainda mais elástico.

O Inter é uma instituição desmoralizada. Não faz nem sombra, é ridicularizada pelos adversários.

Éramos, da elite do futebol brasileiro, quem menos tinha sofrido goleadas na história. Sob o comando de Roger, levamos sacola do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras.

Será que a direção esqueceu que não demitiu Roger? Está atrasada, no mínimo, quatro meses.

Sacrificou o timing com a queda bisonha da Copa do Brasil, com o atropelo do Flamengo na Libertadores, com o privilégio dos recessos.

Nas últimas onze partidas de Roger Machado, foram 7 derrotas, dois empates e duas vitórias.

É a consagração da mediocridade: 24,2% de aproveitamento. Uma campanha exemplar de rebaixado.

Nenhuma presidência da primeira divisão seguraria um treinador com tal retrospecto. Parece que o Inter anda tão endividado que espera que ele peça a demissão para não pagar a rescisão.

Roger explicou na coletiva que o gol cedo destruiu a estratégia no Allianz Parque, mas não era exatamente isso que ele precisava corrigir?

Em toda a temporada, o Colorado é vazado no início, e corre atrás no escore. Dos 34 confrontos pós-Gauchão, saiu perdendo em 22.

O problema não era Wesley, não era Enner, não será um outro medalhão negociado. Sem regência, a equipe se converte num cemitério de talentos.

A janela de transferências foi porta de incêndio: ninguém entrando, só fugindo.

Nem o Gre-Nal próximo me emociona.

Antes de ser o clássico da Semana Farroupilha, é dos esfarrapados.

Não há ambição num amistoso melancólico entre os dois defuntos do ano, ciscando na parte de baixo da tabela, na segunda página de coadjuvantes.

Três pontos correspondem a mero troco, esmola, conquista alguma, sequer se luta por vaga para a Libertadores.

O cenário mais caótico será o Inter confirmar o favoritismo em casa, e a direção ainda achar que é título e manter o Roger.

Vencer o Grêmio se tornou o único troféu possível. Que desastre: um campeão mundial reduzido a uma rivalidade citadina.