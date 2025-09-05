Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Relaxamento das penas
Notícia

Como foi solto um homem condenado por matar a própria mãe com 13 facadas?

A vida de uma mulher poderia ter sido poupada se não fosse a flexibilidade usada para abrandar as sentenças de homicidas

Fabrício Carpinejar

