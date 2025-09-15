Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Cozinha de fogo
Opinião

Clarice Chwartzmann: a mestre do churrasco

Ela tirou o monopólio dos homens da churrasqueira, treinou mais de três mil mulheres na arte do assado e transformou a mentalidade gaudéria

Fabrício Carpinejar

