A influência da química

No trato, o inimigo imaginário se revelou cordial, atento, carismático. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Tinha ranço da pessoa, ainda mais que era figura pública. Não suportava ouvir sua voz. Implicava com sua postura. Ficava furioso com suas opiniões. Havia uma indisposição prévia. Não ia com a cara mesmo.

Até que a encontrou presencialmente, e o mal-estar se desfez quase por um feitiço. O preconceito não condizia com a realidade. No trato, o inimigo imaginário se revelou cordial, atento, carismático.

Talvez tenha sido isso que aconteceu entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles se odiavam até se conhecerem.

Quando o tarifaço americano contra as exportações brasileiras e as punições já estavam em curso, quando se especulava sobre novas retaliações da Casa Branca após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos golpistas de 8 de janeiro, quando a aplicação da Lei Magnitsky havia se estendido a pessoas próximas do ministro do STF Alexandre de Moraes, um esbarrão na Assembleia Geral da ONU mudou o rumo da história.

Nem a diplomacia conseguiu a proeza feita pelo acaso.

Lula e Trump foram além do aperto de mão: abraçaram-se nos bastidores dos líderes em Nova York, na terça-feira (23).

Trump relatou ter experimentado “uma química excelente” com Lula e abriu caminho para uma improvável reunião na próxima semana.

A situação sugere um conto de fadas: o olho no olho, a informalidade física derrubaram as barreiras ideológicas. Embora o temperamento ciclópico do republicano não garanta normalidade — ele troca de lado na guerra da Ucrânia a toda hora, mostrando-se imprevisível e litigioso, capaz de impor uma armadilha a qualquer instante —, nada desabona, por enquanto, o estado de graça, a súbita empatia.

— Não tivemos muito tempo para falar aqui, mas tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem, se for do seu interesse. Ele parecia um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto — afirmou Trump.

Pode ser que menos de um minuto tenha alterado a escrita dos anos seguintes.

Ambos priorizam a soberania de seus países. É possível que compartilhem semelhante obsessão nacionalista, cada qual dentro de sua visão idiossincrática.

Não acredito que repensem suas posições em questões centrais. O mandatário dos EUA continuará enxergando o julgamento de Bolsonaro como “caça às bruxas”, um dos motivos para as sobretaxas. Mas existe chance de ele flexibilizar os pontos mais evidentes de choque e atrito, em favor de eventuais acordos econômicos.