Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Memórias
Opinião

A infância é a única fase que não termina

A criança dentro de nós seguirá viva até o último de nossos dias

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS