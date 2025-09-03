Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

No STF
Opinião

A cadeira vazia de Bolsonaro

Ex-presidente erra em não se fazer presente no julgamento que apura seu envolvimento e de outros sete réus em tentativa de golpe de Estado 

Fabrício Carpinejar

