Predadores infantis

Vídeo publicado tem 50 minutos de duração. Felca / Youtube / Reprodução

Só se fala sobre isso. Provavelmente, você já viu o vídeo ou acompanhou a repercussão.

O influenciador Felca produziu um tutorial corajoso, lúcido e imprescindível, de cinquenta minutos, sobre o fenômeno da adultização nas redes sociais, denunciando casos de quem enriquece com a filmagem diária de menores.

Não é explanação para corações delicados. É impossível não embrulhar o estômago e não despertar sentimentos de ojeriza, nojo e repulsa (ainda mais se você é pai ou mãe).

Em poucos dias, a publicação no YouTube se tornou uma das mais visualizadas do mundo, com dezenas de milhões de acessos. Para coroar o gesto de preocupação genuína: ela não foi monetizada.

Felipe Bressanim Pereira, o Felca, 27 anos, youtuber e humorista de Londrina radicado em São Paulo, conhecido pelos seus dois metros de altura, cabelos compridos até a cintura e humor nonsense e autodepreciativo, montou uma aula didática sobre como predadores pedófilos agem na web.

O mais impactante do manifesto é mostrar que eles não são lobos solitários, envergonhados de suas taras e fetiches. Atuam em bando nos comentários, com códigos cifrados por memes e mensagens padronizadas, marcando alvos e trocando figurinhas via inbox.

Salivam pela pornografia em tenra idade.

Qualquer conteúdo que envolva crianças seminuas ou com comportamento precoce vira ponto de encontro de mentes sujas — assinalado, compartilhado, adulterado e repleto de abordagens.

São como tubarões rodeando presas nas águas que julgávamos tranquilas da internet. Transformam a inocência em ambiguidade, em culto pervertido.

Trata-se de um universo secreto e numeroso de exploração infantil, incentivado pelo algoritmo, que paga por vídeos impróprios e condiciona produtores a repetir reels de meninos e meninas em situação de risco.

O material deveria ser vetado desde a raiz pelas plataformas, por ferir os princípios da comunidade. Mas, pelo contrário, insufla ambições sem caráter. O assédio se funde, imperceptivelmente, ao fluxo do sistema.

É uma cadeia que se retroalimenta: para ganhar seguidores, a conta exibe vídeos parecidos, atraindo a cobiça de desequilibrados. O bom senso morre, o ECA é rasgado, os Direitos da Criança e do Adolescente deixam de existir diante da sexualização bestial dos pequenos.

Felca já havia se posicionado contra a publicidade das bets, ao confidenciar que recusou proposta milionária. Agora, volta o olhar para os lixões cibernéticos.

Ele chega a abrir uma conta do zero, em tempo real, e ilustra o passo a passo da aberração: ao assistir a determinadas postagens, começa a receber, em instantes, imagens semelhantes de diferentes perfis da faixa etária vulnerável. É o consumo fácil da distorção.

Os pais precisam entender o perigo da exposição digital. Hoje a vida familiar exige limites.

É fundamental priorizar a privacidade dos filhos, que talvez busquem o sucesso dos likes, a aceitação externa e o lucro inesperado da audiência, e esbarrem apenas com criminosos no caminho.

Até porque redes sociais não têm estatuto claro; as regras do jogo mudam a todo momento. O êxito pode esconder um público suspeito.

A única via para o desenvolvimento saudável é a discrição e o retraimento.

Uma criança do interior que revela, de modo ingênuo, sua rotina na roça — tomando banho na sanga, tirando leite da vaca, acarinhando cavalos — é capaz de obter crescimento desenfreado não pela nostalgia rural, mas pela sensualização que outros farão de suas atividades banais.

Não dá mais para postar vídeos engraçadinhos com filhos dançando até o chão músicas de duplo sentido nos almoços de domingo, brincando de biquíni ou calção com mangueira no quintal, ou se maquiando de batom e rímel na frente do espelho.

Qualquer interação mirim é convertida em conotação maliciosa. Tudo é fermento para o desvio patológico.