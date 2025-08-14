Por que eu não sou adepto do amor astral 

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leitora conta que nasceu no mesmo dia, no mesmo ano e no mesmo hospital que o marido, com quem esteve por 23 anos. A relação, cercada de coincidências que pareciam destino, terminou quando ela descobriu que ele tinha outra mulher. Em busca de compreensão, escreve ao Carpinejar para refletir o amor.

Confira no vídeo abaixo a opinião do de Carpinejar no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

"No Desafio Sentimental GZH desta semana, leitora diz que nasceu no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo hospital que o marido, que estão há 23 anos juntos, mas descobriu que ele tem outra mulher e o relacionamento terminou, porque ele a abandonou, virou as costas para esse romance tão místico, para esse romance cheio de casualidades mágicas.

O que eu posso dizer é que não podemos nos fiar ao destino, achar que você nasceu para o outro, achar que tudo estava escrito nas estrelas, porque casar é uma escolha diária. Se você acredita que é predestinado para o outro, você se acomoda, você acha que nada vai separar vocês, você acaba acreditando que o elo é de fora para dentro, que é uma escolha divina, não é uma escolha pessoal e você não enxerga o que está recebendo, o que o outro está fazendo ou a ausência de reciprocidade, porque você julga que é um amor para a vida inteira e não um amor dia a dia.

Ele acabou usando esse artifício do amor eterno para ser sacana, para ser safado, para enganar, para mentir, para trair, porque ele sentia a sua segurança e tem pessoas que são absolutamente manipuladoras, elas percebem que você está confiante para te simular e trair, para passar a perna, para trapacear. Eu não sou adepto do amor astral, porque o que importa é o que é feito no chão de fábrica".